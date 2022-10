Serie A, dove vedere Cremonese-Napoli streaming LIVE e diretta Tv: Sky o DAZN?

Domenica 9 ottobre, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la nona giornata del campionato di Serie A tra Cremonese-Napoli. Le due compagini, guidate da Massimiliano Alvini e Luciano Spalletti, si sfideranno allo stadio Giovanni Zini di Cremona, che ha una capienza totale di 16.003 posti a sedere, suddivisi in 6 settori.

Serie A, Cremonese-Napoli: come arrivano le due squadre

La Cremonese si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. I grigiorossi, infatti, hanno perso in casa per 0-4 contro la Lazio ed hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro il Lecce. Il Napoli, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali in Serie A. Gli azzurri, infatti, hanno vinto contro il Milan in trasferta per 1-2 ed hanno vinto in casa per 3-1 contro il Torino.

Cremonese-Napoli streaming LIVE e diretta TV

La partita Cremonese-Napoli, in programma domenica 9 ottobre alle ore 18:00, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A, sarà visibile su DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky). In particolare, I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio.