Albania-Italia, le probabili formazioni: Mancini mischia le carte

Roberto Mancini ha scelto i 26 convocati per l’amichevole Albania-Italia, ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni del match di Tirana. Quello che è certo è che non debutteranno in azzurro ne il portiere laziale Ivan Provedel ne il terzino empolese Fabiano Parisi, entrambi infatti saranno gli unici convocati da Mancini che andranno in tribuna. Avranno molto probabilmente la loro chance, di sedersi almeno in panchina, nella prossima amichevole contro l’Austria.

I 26 convocati di Mancini per la sfida all’Albania

PORTIERI: Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Empoli)

DIFENSORI: Bonucci e Gatti (Juventus), Acerbi, Bastoni e Di Marco (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Scalvini (Atalanta), Mazzocchi (Salernitana)

CENTROCAMPISTI: Ricci (Torino), Verratti (PSG), Tonali (Milan), Pessina (Monza), Fagioli e Miretti (Juventus), Barella (Inter), Zaniolo (Roma), Grifo (Friburgo)

ATTACCANTI: Pinamonti (Sassuolo), Chiesa (Juventus), Raspadori e Politano (Napoli), Pafundi (Udinese), Gnonto (Leeds UTD)

Albania-Italia, le probabili formazioni: Mancini scegli Raspadori in attacco

ALBANIA (5-3-2): Berisha; Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Mihaj, Lenjani; Abrashi, Bare, Bajrami; Uzuni, Broja. Ct. Reja.

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Verratti, Tonali, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo. Ct. Mancini.

Mancini si affida alla regia difensiva di Bonucci e a quella più avanzata di Marco Verratti. Nel tridente offensivo Raspadori guiderà il reparto coadiuvato dal rientrante Zaniolo e dal pupillo del CT Vincenzo Grifo. Il match Albania-Italia sarà visibile sia in chiaro con la diretta TV che in streaming sugli appositi servizi.