Calciomercato Torino: individuato il primo obiettivo per gennaio, si tratterebbe di un gradito ritorno

Il Torino ritorna su uno degli obiettivi già trattati nel calciomercato estivo. E chissà se stavolta non sia quella buona. In realtà si tratterebbe di un ritorno con la maglia granata, ma di mezzo c’è il Leicester. Squadra inglese che in questo frangente non dovrebbe opporre una resistenza come già successo in estate. Centrocampista che era stato accostato al Torino ma poi è rimasto al Leicester dove ha giocato davvero poco collezionando solo 3 gare da titolare venendo sempre sostituito e le altre presenze effettuate tutte da subentrato.

Ecco chi è il giocatore che vuole il Torino

Il Torino punta forte al ritorno di Praet. Già dal calciomercato estivo Juric aveva cercato di ottenerlo in rosa, cosa che poi non è stata possibile vista la resistenza del Leicester. Stavolta sembra davvero diverso e Praet sembra a un passo dal Torino. Con le voci di un possibile addio di Lukic, l’inserimento di Praet sarebbe la sostituzione naturale, con il belga nettamente più offensivo del serbo però. Cosa che a Juric piace molto e che ha novetolmente spinto per questa soluzione. Non ci resta che attendere, a quanto sembra solo che il calciomercato apra i battenti, per un ritorno che appare scontato al momento.