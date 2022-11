Fiorentina Conference League, dove vederla contro il Riga, Sky, TV8 o DAZN?

FIORENTINA CONFERENCE LEAGUE – Dove vedere Fiorentina Riga di Conference League in streaming e diretta TV? Prima uno sguardo al match.

Al LNK Sporta Parks di Riga andrà in scena giovedì 3 novembre 2022 alle ore 16.30 la sfida di Conference League Riga Fiorentina. Le due compagini appartengono al Girone A: si sfideranno rispettivamente la quarta e la seconda della lista (1 Istanbul Basaksehir FK 10 pt.; 2 Fiorentina 10 pt.). All’andata finì 1-1 al Franchi.

I lettoni allenati da Viktors Morozs si scontreranno con la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che è alla ricerca del primo posto in Conference in modo tale da evitare i playoff. Arrivando primi, i viola eviterebbero gli spareggi di febbraio nella fase a eliminazione diretta. L’obiettivo, è quindi superare il Basaksehir FK, a pari punti.

Le probabili formazioni scelte dai due allenatori per la partita della Fiorentina in Conference League

RIGA (4-2-3-1): Puriņš; Babec, Ngom, Jurkovskis, Foor; Korotkovs, Kendysh; Ramos, Soisalo, Torres; Aurelio. All.: Viktors Morozs.

FIORENTINA (4-2-3-1): Gollini; Dodò, Milenković, Quarta, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Kouamé, Bonaventura, Ikoné; Jović. All.: Vincenzo Italiano.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è il signor Mads-Kristoffer Kristoffersen (DK).

Fiorentina Conference League, dove vederla contro il Riga, in streaming e diretta TV, Sky, TV8 o DAZN?

Conference League Riga Fiorentina sarà trasmessa in diretta TV su Sky, sui canali 203 (Sky Sport Football), e 253 (Sky Sport). Il match non andrà in chiaro su TV8. Si potrà assistere alla partita anche in streaming tramite Sky Go, Now TV e DAZN. Il match sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand.

Telecronista e Seconda voce. Sky non ha fatto ancora sapere a chi sarà affidata la telecronaca, mentre quella su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi e Manuel Pasqual per il commento tecnico.