Genoa: Blessin verrà esonerato, ecco i nomi dei sostituti

Dubbio che sembra sciolto in casa Genoa quello riguardante il futuro dell’allenatore. Con il Perugia doveva essere la partita della svolta e della ripartenza e invece è arrivata una sconfitta, che ha gettato ombre sempre più dense su Blessin. Il suo futuro è passato da incerto a sicuro esonero. Due i profili in lizza per la sostituzione.

I nomi dei probabili sostituti

Il sostituto di Blessin potrebbe arrivare tra due nomi. I due profili sono Aurelio Andreazzoli, l’anno scorso all’Empoli e con un passato in Liguria, e Nenad Bjelica, allenatore croato ex Spezia che nel 2019 superò anche 4-0 l’Atalnta sulla panchina della Dinamo Zagabria. Al momento Andreazzoli appare il favorito anche se il nome di Bjelica nelle ultime ore sta prendendo notevolmente quota. Blessin purtroppo non è riuscito a migliorare la situazione del Genoa e per questo verrò sostituito.