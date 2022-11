Inter, febbre per il difensore interista Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportano da Matteo Barzaghi a Sky Sport, il giocatore risulta avere qualche linea di febbre e al momento in dubbio per il grande match contro la Juventus. Nonostante la convocazione da parte del ct Inzaghi la presenza in campo resta in discussione.

Inter, salute Bastoni: in dubbio contro la Juventus

Il difensore salta l’allenamento di oggi a scopo esclusivamente precauzionale. Entro le 24 ore si spera possa riprendersi adeguatamente, il livello di attenzione del team rimane costantemente alto. L’obiettivo del ct Inzaghi, al momento, è quello di tener pronto Acerbi a sinistra con De Vrij centrale, oppure lo slittamento di Dimarco e la promozione di Gosens a titolare. Al contempo, Bastoni è partito con la squadra per Torino.

Condizioni di Bastoni

