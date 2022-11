Juventus dichiarazioni Danilo: “Dobbiamo puntare alla vetta”

Juventus dichiarazioni Danilo Luiz da Silva, nuovo protagonista del format ‘1vs1’ di DAZN, disponibile da oggi sulla nota piattaforma. Il centrocampista brasiliano, rinominato come ‘Danilo’, si sofferma sulle ambizioni in campionato in maglia bianconera. Riportiamo l’estratto delle dichiarazioni dell’edizione odierna di Tuttosport.

Juventus dichiarazioni Danilo: estratto Tuttosport

“Siamo a 10 punti dal primo posto, che è quello a cui dobbiamo puntare. La Juventus deve vincere sempre, non posso dire che siamo in un momento buono, però so che abbiamo la capacità di guardare oltre, di puntare alla testa della classifica, perché è un obiettivo che si può raggiungere con l’atteggiamento che stiamo mostrando nelle ultime partite, e cercando di tenersi lontano da quello che viene detto da chi sta fuori dal campo.

Nella vittoria di Lecce ho visto una dimostrazione di forza: nel calcio come nella vita ci sono i momenti brutti, ma è sempre più importante la voglia di rialzarsi. Al di là della vittoria, l’importante è stato l’atteggiamento, che è stato quello giusto“.