LAZIO – Infortunio per l’esterno biancoceleste Mattia Zaccagni, fermo per un problema al polpaccio. Quest’oggi in mattinata il giocatore ha eseguito gli esami strumentali. Il ct Sarri perde uno dei giocatori migliori in rosa. Di seguito il comunicato da parte della società biancoceleste.

Infortunio Zaccagni: ecco il comunicato

Ecco il comunicato della società a seguito dell’infortunio di Mattia Zaccagni: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che Mattia Zaccagni è stato sottoposto questa mattina presso Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un trauma distrattivo a carico del polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale”.

Probabili scelte di Sarri

L’ex Verona purtroppo non riuscirà a essere in campo per il match contro il Monza. L’obiettivo focus è la Juventus di domenica e il ct Sarri spera in un recupero del centrocampista. Ci si concentra sulla disposizione in attacco, davanti potremmo trovare Matteo Cancellieri, Felipe Anderson e Luka Romero. Sappiamo che Immobile non è pronto per tornare titolare mentre Pedro ha un indurimento al polpaccio.