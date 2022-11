Mondiali, probabili formazioni Argentina-Messico: Scaloni esclude due big

Dopo la cocente sconfitta contro l’Arabia Saudita all’esordio, l’Argentina cerca contro il Messico un pronto riscatto, ecco quelle che potrebbero essere le formazioni dell’atteso match del gruppo C del Mondiale. Scaloni deve dare la scossa ad una squadra apparsa lenta ed involuta, che non può aggrapparsi soltanto alle invenzioni di Leo Messi e Angel Di Maria, fenomeno ormai in là con l’età. Il Messico dal canto suo ha l’occasionissima di estromettere l’albiceleste dagli ottavi: in caso di una nuova sconfitta l’Argentina sarebbe giù fuori da questo Mondiale dopo appena due partite disputate. Sarà Lozano a guidare i centramericani dopo lo 0-0 d’esordio contro la Polonia di Lewandowski, che in quel match si è fatto parare un calcio di rigore dal portiere Ochoa.

Argentina-Messico, le probabili formazioni: Scaloni cambia e lascia fuori due big

Saranno Leandro Paredes e Alejandro “Papu” Gomez i due big esclusi da Scaloni per il match di sabato 26 novembre contro il Messico. L’Argentina è risultata una delle peggiori squadre di tutte le 32 partecipanti ai Mondiali di Qatar 2022 e questi due calciatori sono stati indicati come i principali colpevoli della pessima figura rimediata contro l’Arabia Saudita. Al loro posto sono pronti Enzo Fernandez (Benfica) e Alexis Mac Allister (Brighton).

Argentina (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, L. Martinez, Otamendi, Acuña; De Paul, Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro. CT: Lionel Scaloni

Messico (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Chavez; Vega, Martin, Lozano. CT: Gerardo Martino