Mondiali, probabili formazioni Spagna-Germania: Luis Henrique scompiglia le carte?

Ecco il big match del girone E dei Mondiali di Calcio Qatar 2022, per Spagna e Germania è subito dentro o fuori, ecco le probabili formazioni delle due squadre. La Germania è già appesa ad un filo di speranza. Deve battere una Spagna apparsa spettacolare all’esordio contro il Costa Rica e non pare un compito molto agevole. I ragazzi di Flick sono chiamati ad un pronto riscatto dopo la sconfitta nella gara inaugurale del Gruppo E contro il sorprendente Giappone. Un’eventuale sconfitta contro la Spagna condannerebbe, molto probabilmente, i tedeschi ad una clamorosa eliminazione già dopo due partite. La Spagna invece è sembrata molto forte e ha dato spettacolo seppellendo di reti la malcapitata Costa Rica. In questo momento sembrerebbe poco prevedibile uno stop delle furie rosse di Luis Henrique.

Spagna-Germania, le formazioni scelte dai due tecnici: scalda il motore Sané

Potrebbe essere Sané la novità della Germania per la sfida di domenica 27 novembre alla Spagna. L’attaccante del Bayern Monaco ha saltato la sfida contro il Giappone e Flick conta di averlo nl match con la Spagna, se non dall’inizio almeno a gara in corso. Luis Henrique invece potrebbe effettuare dei cambiamenti alla formazione che ha sconfitto il Costa Rica. Probabile l’impiego dall’inizio di Morata e Sarabia. Confermatissimo Rodri al centro della difesa spagnola con compiti di palleggio e organizzazione difensiva.

Spagna (4-3-3): Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; F. Torres, Morata, Sarabia. CT. Luis Henrique

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Sané; Müller. CT. Flick

La Spagna è sembrata la più in forma di tutte le 32 partecipanti ai Mondiali di Qatar 2022.