Serie A, dove vedere Napoli-Empoli: diretta TV e streaming

La giornata di campionato numero 14 della Serie A inizia subito col botto, ecco dove vedere Napoli-Empoli anticipo che coinvolge la capolista lanciatissima verso il titolo di Campione d’Inverno. I ragazzi di mister Luciano Spalletti vogliono continuare a vincere, provando a non incappare nella cosidetta buccia di banana che lo scorso anno spesso aveva fermato la corsa del Napoli. I toscani invece arrivano dal successo casalingo contro il Sassuolo e vorrebbero fare uno scherzo alla capolista, conquistando punti pesantissimi in ottima salvezza.

Napoli-Empoli, le probabili formazioni della sfida del “Maradona”

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhan, Raspadori. ALL. Spalletti

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Lammers. ALL. Zanetti

Una sfida che interessa anche i tanti appassionati di Fantacalcio sempre in cerca di consigli per la giornata numero 14 e che da questa gara potrebbero trovare molti bonus.

Dove vedere Napoli-Empoli: diretta TV e streaming

Napoli-Empoli si gioca martedì 8 novembre 2022 a Napoli, allo stadio ‘Diego Armando Maradona’con fischio d’inizio alle 18:30 e sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN: in tv, sarà visibile scaricando l’app di DAZN su una smart tv compatibile, o utilizzando console XBox e PlayStation, o ancora dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. Per chi è abbonato sia a Sky che a DAZN, inoltre, esiste la possibilità di attivare ‘Zona DAZN’ e vedere Napoli-Empoli in tv al canale 214 del decoder di Sky.