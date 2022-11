Serie A, dove vedere Roma-Torino: diretta TV e streaming, Sky o DAZN?

Il Campionato di calcio di Serie A si congeda prima dell’inizio del Mondiale, ecco dove vedere Roma-Torino in diretta TV e streaming. I giallorossi di Mourinho cercano il riscatto dopo le ultime due gare sottotono che hanno fruttato appena un punto. Dopo la sconfitta nel derby è arrivato il pari contro il Sassuolo e Mourinho cerca il ritorno ai tre punti per affrontare la lunga sosta con un pò più di serenità. Il Torino di Juric invece arriva dalla convincente vittoria per 2-0 contro una Sampdoria sempre più in crisi. L’assenza di un centravanti arruolabile ha costretto il tecnico granata a rispolverare il modulo con 3 trequartisti nel reparto avanzato, che ha però -questa volta- funzionato a dovere.

Lo scorso anno bastò un gol di Tammy Abraham per regalare i tre punti alla Roma nella sfida dell’Olimpico. Potrebbe essere proprio l’inglese uno dei protagonisti del match, dopo la doccia fredda per la mancata convocazione nella rosa dell’Inghilterra che andrà ai Mondiali in Qatar.

DAZN è l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A TIM: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora al costo di 29,99 euro/mese

Dove vedere Roma-Torino: Mou per ripartire e Juric per volare più in alto

Il match di Serie A tra Roma-Torino si disputerà domenica 13 Novembre alle ore 15:00 presso lo stadio Olimpico della capitale. La gara tra Roma e Torino è visibile in diretta tv e streaming su DAZN. Basta collegarsi al sito dell’emittente o in alternativa scaricare l’app disponibile per smart tv, smartphone e tablet, sia iOS che Android. In più, è possibile installare l’app anche su Fire tv Stick)