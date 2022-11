Serie A, dove vedere Sassuolo-Roma: diretta TV e streaming, DAZN o Sky?

La giornata di campionato numero 14 offre la gara tra le grandi deluse dell’ultimo turno di campionato, ecco dove vedere Sassuolo-Roma in diretta TV e streaming. I neroverdi arrivano dalla pesante sconfitta di Empoli, non tanto nel risultato quanto per quello che hanno fatto vedere sul terreno del Castellani. Dal canto suo non se la passa meglio la Roma di José Mourinho che deve leccarsi le ferite dopo la cocente sconfitta nel derby capitolino contro la Lazio di Maurizio Sarri. Un match che potrebbe aprire un periodo di crisi per chi dovesse uscire con le ossa rotte dalla contesa del Mapei Stadium.

Sassuolo-Roma, le formazioni scelte dai due tecnici

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari G., Rogerio; Frattesi, Lopez M., Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Traoré. ALL. Dionisi

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Volpato, Zaniolo, Abraham. ALL. Mourinho

Una gara in cui la paura di perdere e aprire una crisi potrebbe prevalere sulla ricerca del bel gioco e dello spettacolo, anche se è sempre difficile dare una lettura anticipata alle intenzioni di Mourinho. Difficile anche prevedere eventuali bonus per il Fantacalcio, ecco quali sono i consigli per la giornata numero 14.



Sassuolo-Roma, ecco dove vedere la sfida del Mapei Stadium

Il match si disputerà mercoledi alle ore 18:30 al Mapei Stadium. La gara tra Sassuolo e Roma è visibile in diretta tv e streaming su DAZN. Basta collegarsi al sito dell’emittente o in alternativa scaricare l’app disponibile per smart tv, smartphone e tablet, sia iOS che Android. In più, è possibile installare l’app anche su Fire tv Stick)