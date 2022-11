Serie A, dove vedere Verona-Juventus: diretta TV e streaming, DAZN o Sky?

La giornata numero 14 del campionato di Serie A si chiude giovedi 10 novembre, ecco dove vedere Verona-Juventus in diretta TV e streaming. I gialloblù scaligeri passati da Ciofi a Bocchetti non hanno anccora eseguito quel cambio di marcia che ci si aspettava. Potrebbe essere ghiotta l’occasione di affrontare una Juventus in crescita, ma ancora claudicante, per trovare slancio prima della sosta. Sull’altro lato i piemontesi arrivano dal successo prestigioso contro l’Inter che ha permesso ai ragazzi di Allegri di restare in scia del gruppetto di testa. Al Bentegodi andrà in scena una sfida che promette grande battaglia, per tre punti che sarebbero preziosissimi per tutte e due le squadre.

Lo scorso anno andò in scena lo spettacolo di Giovanni Simeone che con due reti magnifiche permise al Verona di sconfiggere la Juventus col punteggio di 2-1.

Ecco dove vedere Verona-Juventus: Allegri rilancia Chiesa e Di Maria?

Verona-Juventus è uno dei posticipi della giornata numero 14 della Serie A. Il match si giocherà giovedi 10 novembre alle ore 18:30 al Bentegodi di Verona. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) e Sky Sport 4K.

In streaming invece su DAZN,Sky Go e NOW.

