Serie A, probabili formazioni Sassuolo-Roma: le scelte di Dionisi e Mourinho

Mercoledì 9 novembre, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A tra Sassuolo-Roma. Le due compagini, guidate da Alessio Dionisi e José Mourinho, si sfideranno al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Serie A, Sassuolo-Roma: come arrivano le due squadre

Il Sassuolo si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I neroverdi, infatti, hanno perso in trasferta contro il Napoli per 4-0 ed hanno perso, sempre in trasferta, per 1-0 contro l’Empoli. La Roma, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I giallorossi, infatti, hanno vinto per 1-3 in trasferta contro il Verona ed hanno perso per 0-1 il derby contro la Lazio all’Olimpico.

Probabili formazioni Sassuolo-Roma

Sassuolo e Roma si sfideranno per la 14^ giornata di Serie A. Di seguito le probabili formazioni della gara delle 18.30. Ecco le possibili scelte di Alessio Dionisi e José Mourinho.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M.Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Traoré. All. Dionisi.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.