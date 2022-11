Serie A, probabili formazioni Verona-Juventus: le scelte di Bocchetti e Allegri

Giovedì 10 novembre, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A tra Verona-Juventus. Le due compagini, guidate da Salvatore Bocchetti e Massimiliano Allegri, si sfideranno allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Con 39 211 posti complessivi, di cui solo 31 045 omologati, risulta l’ottavo stadio italiano per capienza.

Serie A, Verona-Juventus: come arrivano le due squadre

Il Verona si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I gialloblù, infatti, hanno perso in casa per 1-3 contro la Roma ed hanno perso in trasferta per 2-0 contro il Monza. La Juventus, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I bianconeri, infatti, hanno vinto per 0-1 in trasferta contro il Lecce ed hanno vinto in casa per 2-0 contro l’Inter.

Probabili formazioni Verona-Juventus

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Hongla, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Henry. Allenatore: Bocchetti A disposizione: Chiesa, A. Berardi, Hien, Cabal, Sulemana, F. Terracciano, Veloso, Praszelik, Verdi, Lasagna, Djuric Indisponibili: Coppola, Cortinovis, Faraoni, Hrustic, Ilic, Piccoli Squalificati: Magnani

JUVENTUS (3-5-1-1): Sczesny; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik Allenatore: Allegri A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Danilo, Rugani, Paredes, McKennie, Soulé, Chiesa, Miretti Indisponibili: Kaio Jorge, Aké, Pogba, De Sciglio, Iling-Junior, Kean, Vlahovic Squalificati: –