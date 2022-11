Serie B, dove vedere Frosinone-Cagliari: diretta TV e streaming live

Torna il campionato nazionale di Serie B con il big match tra Frosinone e Cagliari, ecco dove vedere il match dello Stirpe in diretta TV e streaming live. Si tratta di un incontro tra due delle compagini più attrezzate del campionato cadetto e principali indiziate per la promozione in Serie A. Mentre però il Frosinone appare lanciato e perfettamente rodato, il retrocesso Cagliari deve ancora togliersi di dosso la polvere e calarsi con efficacia nelle insidie della Serie B. I ragazzi di Fabio Grosso (il suo gol ai Mondiali 2006 è leggenda e apre la ferita per la non presenza dell’Italia tra le 32 squadre del Mondiale di Qatar 2022) sono in testa alla classifica e arrivano da ben 6 vittorie consecutive. Il tecnico rossoblù Liverani invece sta faticando e non poco a dare a questo Cagliari la giusta quadratura.

Tra le due squadre sette precedenti fino ad ora con due vittorie del Frosinone, due pareggi e tre successi dei sardi. L’ultima gara tra le due squadre giocata al Benito Stirpe risale a 3 anni fa, in Serie A e terminò in parità per 1-1.

Frosinone-Cagliari, dove vedere il match: Liverani cerca la svolta della stagione

La partita tra Frosinone e Cagliari si disputerà domenica 27 novembre alle ore 15:00, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, sarà visibile su DAZN, SKY SPORT (canale 255), ONEFOOTBALL e HELBIZ. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. Le partite trasmesse da OneFootball sono visibili in streaming gratuito sul sito web e tramite l’applicazione.