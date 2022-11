Serie B, dove vedere Palermo-Venezia: diretta TV e streaming

Al via la quattordicesima giornata di Serie B con il match Palermo-Venezia, ecco dove vedere la sfida tra siciliani e lagunari in diretta TV e streaming live. Le due squadre cercano entrambe un successo che potrebbe cambiare il proprio campionato. Mister Corini vuol agganciare il treno dei playoff, Vanoli chiede uno sforzo ai suoi per uscire dalla zona retrocessione. Ci sono tutti i connotati per assistere ad un grande match al Barbera di Palermo.

Palermo-Venezia, le probabili formazioni del match

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Sala, Bettella, Nedelcearu, Mateju; Segre, Gomes, Broh; Di Mariano, Brunori, Valente. Allenatore: Corini

Venezia (3-5-2): Joronen; Wiśniewski, Modolo, Ceccaroni; Zampano, Črnigoj, Busio, Andersen, Zabala; Johnsen, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli

Ecco dove vedere il match Palermo-Venezia in diretta TV e streaming

La partita tra Palermo e Venezia si disputerà domenica 27 novembre alle ore 18:00, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, sarà visibile su DAZN, SKY SPORT (canale 255), ONEFOOTBALL e HELBIZ. I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati. Le partite trasmesse da OneFootball sono visibili in streaming gratuito sul sito web e tramite l’applicazione.