Torino: Juric ancora espulso, ecco cosa rischia. La probabile decisione in arrivo

Juric è così, prendere o lasciare. Il sanguigno mister del Torino è stato di nuovo espulso in Torino-Milan, anche se stavolta ha le attenuanti del caso. A tutti è sembrata troppo eclatante la spinta di Messias sul gol del Milan, tranne che all’arbitro della gara. Juric è andato su tutte le furie manifestando un pò troppo palesemente il malcontento ed è stato di nuovo espulso. Ma non essendo il primo rosso rimediato quest’anno ci sono dei rischi.

La probabile decisione in arrivo su Juric

Si attendono con una certa apprensione al Torino le decisioni del giudice sportivo, che deve deliberare in merito alle partite della dodicesima giornata. Il motivo è la nuova espulsione in cui è incorso Ivan Juric, nemmeno un mese dopo il cartellino rosso rimediato a Napoli. Il tecnico dei granata potrebbe rischiare una squalifica addirittura di due giornate e non sarebbe una notizia positiva, vista l’importanza di Juric in panchina. Determinante è stata in queste ultime due partite dove sono arrivati 6 punti, la presenza in tutto e per tutto del mister del Torino e perderlo ora per due giornate sarebbe un peccato. Decisione in arrivo e sentenza quasi scritta, ma manca ancora l’ufficialità.