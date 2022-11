Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti su Lautaro Martinez, scopriamo le dichiarazioni fatte a La Nacion, in cui discute della sua Argentina e dell’attaccante. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il dirigente sportivo dichiara la sua fiducia verso l’Argentina, a La Nacion in vista del mondiale.

Zanetti su Lautaro: “Ha avuto una crescita notevole all’Inter”

Il dirigente sportivo e vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, dichiara a La Nacion: “Spero che faccia tanti gol. Ha avuto una crescita notevole all’Inter, ha aggiunto novità al suo gioco. Fino a diventare un riferimento per il club e la nazionale. Ha grande futuro: non ha raggiunto il suo massimo. Sarà il suo primo Mondiale e gli ho detto di godersela. Ha grande cultura del lavoro e questo influisce per fare la differenza in campo. Per come gioca e si allena, sembra un veterano“.

Commento a Radio Sportiva

A Radio Sportiva Zanetti commenta: “Ho un grande entusiasmo perché credo che sarà un grandissimo Mondiale e credo tantissimo nell’Argentina. Speriamo di fare una buona Coppa del Mondo perché ci sono tutti i presupposti. Il punto forte di Scaloni? La normalità”.