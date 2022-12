Amichevole, dove vedere Monza-Lione: diretta TV gratis e streaming

Giovedi 22 Dicembre va in scena l’amichevole di lusso Monza-Lione, ecco dove vedere il match che vedrà impegnati in Francia i ragazzi di mister Raffaele Palladino. Una gara che profuma d’Europa in uno degli stadi più futuristici del panorama internzionale e contro un avversario guidato in panchina dall’ex Inter Laurent Blanc, che conosce molto bene il nostro calcio.

“Amichevole di prestigio internazionale per AC Monza. Giovedì 22 dicembre, alle ore 19.00, i biancorossi scenderanno in campo nell’affascinante cornice del Groupama Stadium, uno degli impianti più moderni e innovativi d’Europa, ospiti dell’Olympique Lione […] allenato da Laurent Blanc, riprenderà la Ligue 1 sei giorni dopo l’incontro con i biancorossi“, questa una parte del comunicato del Monza sul proprio sito internet.

Per il Monza si tratta di una prima volta visto che non ha mai affrontato il Lione nella sua storia. I tifosi sognano l’Europa e non è detto che la coppia Berlusconi-Galliani non possa ripetere le gesta che in passato hanno reso grande il Milan.

Dove vedere l’amichevole Monza-Lione in diretta TV e streaming

L’amichevole Monza-Lione si disputerà al Groupama Stadium di Lione il giorno 22 dicembre 2022 alle ore 19:00. La gara sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e gratuitamente sulle reti Mediaset. Un appuntamento di grande prestigio per il Monza e per tutti i suoi tifosi prima che riprenda il Campionato di Serie A.