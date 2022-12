Calciomercato Salernitana: dall’Atletico Madrid il nome nuovo per la porta

In casa Salernitana non è un buon periodo per quanto riguarda la situazione infortunati. Situazione portiere che potrebbe essere risolta con l’arrivo di un estremo difensore dall’Atletico Madrid, anche se in ballottaggio ci sono sempre i nomi di Berisha e Gollini.

Il nome nuovo per la porta della Salernitana

Nome nuovo per la porta della Salernitana, che cerca un estremo difensore dopo il ko di Luigi Sepe. Il club campano è al lavoro per Ivo Grbic, portiere croato classe ’99 dell’Atlético Madrid, che potrebbe arrivare in prestito gratuito alla corte di Nicola. Grbic è un portiere giovanissimo che ha bisogno di giocare e all’Atletico Madrid sta trovando poco spazio. Se arrivasse alla Salernitana potrebbe trattarsi anche di un buon prospetto per il prossimo futuro. La società come al solito è attenta al calciomercato e a tutte le situazioni che possono capitare. Il presidente Iervolino sta cercando di mettere tutto lo staff nelle migliori condizioni possibili e con esiti positivi finora.