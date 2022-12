Champions League Femminile, dove vedere Slavia Praga-Roma: diretta TV e streaming

Ultima giornata del Girone di Champions League femminile, ecco dove vedere Slavia Praga-Roma in diretta TV e streaming. Le giallorosse di mister Spugna si godono questa passerella conclusiva dopo aver staccato il pass per i quarti di finale nella precedente gara contro il St. Polten. La Roma infatti ha collezionato 10 punti in cinque partite, grazie al doppio successo col St.Polten e alla vittoria nella gara d’andata proprio con le ceche dello Slavia Praga. Di prestigio anche il pareggio contro il Wolfsburg, unica squadra in grado di sconfiggere la Roma e che cerca un punto per aggiudicarsi il girone.

All’andata ci ha pensato Giacinti a segnare lo storico primo gol della Roma in questa manifestazione. Rete pesantissima perchè ha valso l’1-0 con cui le giallorosse hanno sconfitto lo Slavia, indirizzando già dalla prima gara l’esito della qualificazione ai quarti. Qualificazione che invece è ancora in bilico per le bianconere di Montemurro che in Lione-Juventus cercheranno la vittoria che vale il passaggio del turno.

Slavia Praga- Roma femminile, dove vedere Champions League in diretta TV e streaming

Slavia Praga-Roma femminile si disputerà giovedi 22 dicembre alle ore 18:45 e sarà visibile su DAZN. Gli utenti possono collegarsi all’app attraverso pc, smartphone e tablet, oltre a Tim Vision Box per vedere la Champions League femminile.