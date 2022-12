Condizioni Lautaro, parla l’agente: “Sta facendo le infiltrazioni per poter giocare”

INTER – Condizioni di Lautaro Martinez in fase di miglioramento. Il giocatore inizia il Mondiale in Qatar da titolare in condizioni medio-buone. Il punto della situazione viene fatto dal suo agente personale Alejandro Camano. A Radio La Red il procuratore del Toro spiega che ha iniziato il Mondiale con problemi alla caviglia e che sono state necessarie infiltrazioni per poter giocare.

L’attaccante argentino parte da titolare in Qatar per poi finire dietro nelle gerarchie rispetto a Julián Álvarez, con un problema fisico che lo limita.

Condizioni di Lautaro: dichiarazioni Camano

L’agente personale di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, dichiara a Radio La Red riguardo le condizioni fisiche del giocatore: “Lautaro è arrivato in Qatar con un forte dolore alla caviglia destra. Sta facendo le infiltrazioni per poter giocare. Non ne ha parlato per non attirare eccessive attenzioni su di sé. Lui mentalmente è fortissimo, ma i goal annullati sono stati un durissimo colpo. Sta lavorando per recuperare del tutto, sta meglio, e appena succederà vedremo i risultati sul campo: è un goleador di livello mondiale“.