Mondiali, Brasile-Corea probabili formazioni: mondiale finito per due brasiliani

Dopo a conclusione della fase a gironi del Mondiale in Qatar, si affronteranno Brasile e Corea del Sud, ecco le probabili formazioni del match tra sudamericani e asiatici. La Corea del Sud sa di aver già fatto un mezzo miracolo ad ottenere la qualificazione in un girone non semplice e dopo aver battuto il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Kim, Son e soci però non voglioni fermarsi e cercano il risultato storico contro i pentacampioni del Brasile. La Selecao arriva all’impegno alternando luci e ombre. Due vittorie abbastanza nette, più nel concetto che nel risultato, e una sconfitta indolore contro i Camerun che ha contribuito ad aprire qualche crepa nella convinzione dei calciatori di Tite.

Brasile-Corea del Sud probabili formazioni: Tite perde anche Telles e Jesus

Non finiscono i guai per Tite: Gabriel Jesus e Telles hanno riportati entrambi infortuni al ginocchio destro e per loro il mondiale finisce qui. Subito in campo Alex Sandro per sopperire all’emergenza nonostante la precaria condizione fisico dopo il problema al quadricipite. Danilo andrà in panchina e si spera di riavere Neymar per un’eventuale semifinale. La Corea del Sud non ha defezioni e Bento conferma la squadra ce ha ottenuto il pass per gli ottavi.

BRASILE (4-2-3-1) Alisson, D.Alves, T.Silva, Marquinos, A.Sandro; Paquetà, Casemiro; Raphinha, Rodrygo, Vinicius; Richarlison. CT Tite

COREA DEL SUD (4-2-3-1) Kim S., Kim M., Kim Y., Kwon, Kim J.; Hwang, Son j.; Lee K., Lee J., Son H.; Cho. CT Bento

Il Brasile cerca il pass per i quarti di finale essendo una delle favorite principali tra le 32 squadre partecipanti al Mondiale Qatar 2022.