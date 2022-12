Coppa Italia Serie C, dove vedere Entella-Renate: diretta TV e streaming live

La Coppa Italia di Serie C arriva ai quarti di finale, ecco dove vedere Entella-Renate in diretta TV e streaming. Entrambe le compagini occupano una posizione di medio alta classifica nei loro rispettivi gironi. Il Renate nel girone A è al momento 7° e in piena corsa per i playoff. Ancora meglio va all’Entella che occupa la 6° posizione del girone B. Due squadre che però mancano l’appuntamento con la vittoria da due gare e il Renate arriva addirittura da due sconfitte consecutive. La Coppa però sa spesso ribaltare i pronostici e fornire motivazioni extra ed entrambe le società tengono molto a questa competizione.

L’ultimo precedente tra le due squadre risale a 9 anni fa e finì 0-0 nel campionato di Lega Pro girone A.

Coppa Italia di Serie C: il programma e il regolamento

La Coppa Italia di Serie C prevede tutte partite in gara secca con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità. Soltanto per le semifinali e per la finale sono previste gare di andata e ritorno. Le quattro squadre ammesse alla Coppa Italia Nazionale entreranno nel tabellone a partire dal secondo turno.

Il programma dei quarti di finale:

Entella – Renate

Viterbese – Vicenza

Foggia – Catanzaro

Padova – Juventus U23

Dove vedere Entella-Renate in diretta TV e streaming

Entella e Renate si sfideranno mercoledi 7 dicembre alle ore 18:00 presso lo Stadio Comunale di Chiavari.

Sarà possibile seguire l’evento su ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL. I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports. Le partite trasmesse da OneFootball sono visibili in streaming gratuito sul sito web e tramite l’applicazione