Coppa Italia Serie C, dove vedere Viterbese-Vicenza: diretta TV e streaming

La Coppa Italia di Serie C ha raggiunto i quarti di finale, ecco dove vedere Viterbese-Vicenza in diretta TV e streaming. Il Vicenza è in testa al Girone A e punta diretto verso il ritorno in cadetteria, possibilmente senza dover passare dai playoff. E’ probabile che questo impegno possa essere considerato secondario rispetto a quello del campionato. Diversa la situazione della Viterbese che naviga in piena zona retrocessione, occupando infatti il penultimo posto del girone C. Sarà comunque una sfida aperta e ricca di spettacolo.

Coppa Italia Serie C: il programma dei quarti e il regolamento

La Coppa Italia di Serie C prevede tutte partite in gara secca con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità.Soltanto per le semifinali e per la finale sono previste gare di andata e ritorno. Le quattro squadre ammesse alla Coppa Italia Nazionale entreranno nel tabellone a partire dal secondo turno.

Il programma dei quarti di finale:

Entella – Renate

Viterbese – Vicenza

Foggia – Catanzaro

Padova – Juventus U23

Dove vedere Viterbese-Vicenza, la gara dei quarti di finale in diretta TV e streaming

Viterbese e Vicenza si contenderanno l’accesso alla semifinale di Coppa Italia Serie C mercoledi 7 dicembre alle ore 14:30 presso lo Stadio E.Rocchi di Viterbo.

Sarà possibile seguire l’evento su ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL. I programmi di Eleven Sports sono visibili in streaming previa registrazione sul sito Eleven Sports. Le partite trasmesse da OneFootball sono visibili in streaming gratuito sul sito web e tramite l’applicazione