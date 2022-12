Juve Pogba continua il suo lavoro grazie all’aiuto del ct Allegri, ma diviso dagli altri giocatori. Quest’ultimo però potrebbe averlo in rosa soltanto alla fine di gennaio. Una notizia che continua a far discutere e che mette in bilico il mercato bianconero del francese. La preoccupazione per le terapie al ginocchio mettono all’angolo il centrocampista che, per il momento, decide di rimanere in disparte.

Juve Pogba: a disposizione con il Napoli?

Con molta probabilità il francese tornerà disponibile solamente a fine gennaio, anche se il volere di Allegri era schierarlo in campo già nella prima ripresa di campionato contro la Cremonese e magari farlo partire titolare a Napoli. Le condizioni di Pogba purtroppo non fanno trasparire buone notizie, sarà costretto a riposarsi per altri 10/15 giorni prima del ritrovo con il gruppo.

Una situazione che condiziona il mercato

Il centrocampista della Juventus continua i suoi allenamenti diviso dal gruppo e le condizioni non lo porteranno in campo prima delle due settimane. Per il giocatore tale situazione condiziona l’andamento del mercato invernale, il suo rientro avrebbe aperto porte per una cessione pesante del centrocampo, ma oggi, tutto si ferma.

McKennie e Rabiot

Giungono delle offerte per lo statunitense McKennie, ma si aspettano ulteriori definizioni. Riguardo il francese Rabiot viste le quasi nulle possibilità di rinnovo, a Torino speravano di poter recuperare qualche milione cedendolo prima della fine della stagione.