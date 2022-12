Milan: Maignan salta le due amichevoli, ecco quando rientrerà

Mike Maignan è il giocatore più attenzionato dell’ultimo periodo in casa Milan. Ancora non è avvenuto il suo rientro tra i pali e dopo la non convocazione per il Mondiale, il numero uno rossonero ci vuole andare con i piedi di piombo. Il concetto è non correre rischi, alcuni, neanche mezzo. Il giocatore e la società sono rimasti bruciati dopo l’ultima esperienza.

Ecco quando rientrerà Maignan

Maignan segue il programma di lavoro prestabilito, che evita ogni forzatura. Il primo stop risale al 23 settembre scorso, con la nazionale: lesione al polpaccio sinistro e successiva ricaduta un mese dopo. Errore che si vuole evitare a tutti i costi. Per questo Maignan non si è visto nell’amichevole con l’Arsenal e non si vedrà domani con il Liverpool. E nemmeno a fine mese quando il Milan chiuderà contro il Psv la serie di test internazionali. L’obiettivo è averlo contro la Salernitana a inizio anno. Ma non è un obiettivo imprescindibile: lo staff vuole prima essere certo della tenuta del muscolo. Solo quando il quadro sarà perfettamente stabile, Maignan tornerà in porta.