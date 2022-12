Mondiali, Argentina-Australia probabili formazioni: l’albiceleste perde un top per infortunio

Secondo ottavo di finale del mondiale di Qatar 2022, ecco le probabili formazioni di Argentina-Australia. L’albiceleste di Scaloni ha saputo rialzarsi dopo a batosta contro l’Arabia Saudita all’esordio, vincendo come da previsione il suo girone. L’Australia ha stupito tutti battendo Tunisia e Danimarca e piazzandosi alle spalle della Francia da cui era stata nettamente sconfitta all’esordio. Sulla carta si tratta di una gara con l’esito scontato, con i sudamericani nettamente favoriti per il passaggio del turno. Questo Mondiale però ha già regalato sorprese in serie e l’Australia è una squadra che merita grande rispetto.



C’è un precedente che fa ben sperare l’Argentina: nell’unica qualificazione dell’Australia agli ottavi di finale di un mondiale, è stata eliminata dalla squadra che poi ha vinto la Coppa. Quella squadra straordinaria era l’Italia di Marcello Lippi nel 2006. In quel match rigore guadagnato da Grosso e realizzazione di Totti al minuto 90.

Argentina-Australia, le probabili formazioni: Di Maria out per infortunio?

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Alvarez, Messi, Di Maria (Paredes). CT Scaloni

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin. CT Arnold

Di Maria è uscito malconcio dal match contro la Polonia ed è in forte dubbio. Al suo posto giocherebbe Paredes che farebbe avanzare nei tre d’attacco Mac Allister con lo juventino che si piazzerebbe in mezzo a Fernandez e De Paul in cabina di regia. Il CT dell’Australia Arnold confermerà gli undici che hanno sconfitto la Danimarca conquistando il pass per gli ottavi di finale. Entrambe le squadre sono tra le 32 partecipanti a questo Mondiale di Qatar 2022 quelle più in crescita per rendimento e condizione psico-fisica.