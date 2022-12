Mondiali, Corea del Sud-Portogallo le probabili formazioni: riposa Ronaldo?

Ultimi novanta minuti per decretare chi sarà la squadra seconda classificata del gruppo H dei Mondiali, ecco le probabili formazioni di Corea del Sud-Portogallo. Gli asiatici hanno spesso sciorinato un buon calcio ma mancano di incisività e sono stati -per adesso- traditi dai loro talenti Kim e Son autori entrambi di un pessimo Mondiale. Il Portogallo invece sembra sempre sul punto di cedere ed invece è già qualificato agli ottavi, con un calcio più patico che bello e con un Ronaldo per adesso al di sotto dei suoi valori standard. E’ Bruno Fernandes che sta trascinando i lusitani a suon di gol e prestazioni di livello assoluto.

Corea del Sud-Portogallo probabili formazioni: le scelte di Bento e Santos

Bento continua ad avere grande fiducia in Son e si augura che il talento del Tottenham riesca a trascinare i suoi in questa ultima gara del girone. Santos invece pensa agli ottavi e rinuncia a Pepe in difesa. Dovrà certamente fare a meno di Otavio e Nuno Mendes infortunati e quindi ci sarà spazio per Joao Mario. Turno di riposo anche per Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo, al loro posto tocca a Leao e Ramos.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung Gyu, Kim Moon Hwan, Kim Min Jae, Kwon Kyung Won, Kim Jin Su; Hwang In Beom, Son Jun Ho; Lee Jae Sung, Jeong Woo Yeong, Son Heung Min; Cho Gue Sung. CT. Bento

PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa, Cancelo, Pereira, Dias, Guerreiro; Carvalho, Joao Mario; Leao, Bruno Fernandes, Joao Felix; Ramos. CT. Santos

Dopo questa ultima gara dei gironi le 32 squadre del mondiale di Qatar 2022 saranno dimezzate per gli ottavi di finale.