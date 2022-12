Mondiali, dove vedere Brasile-Croazia: diretta TV e streaming live

Il mondiale in Qatar 2022 entra nel vivo con i quarti di finale, ecco dove vedere il match Brasile-Croazia in diretta TV e streaming live. I verdeoro sono sembrati la squadra più accreditata per arrivare fino alla fine in base a come hanno superato l’ostacolo Corea del Sud. Un ottavo di finale senza storia in cui i ragazzi di Tite hanno liquidato gli asiatici in appena un tempo e poi si sono limitati a fare accademia. Ben diverso è stato il compito della Croazia che ha avuto bisogno dei calci di rigore per avere la meglio di un Giappone sempre in partita e mai arrendevole.

Erano 32 le squadre partecipanti al Mondiale Qatar 2022 e adesso sono rimaste soltanto le magnfiche otto.

Dove vedere Brasile-Croazia quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022

Brasile-Croazia si gioca venerdi 9 dicembre alle ore 16:00 (ora italiana) allo Education City Stadium. L’incontro è visibile in diretta tv esclusiva su Rai 1 (canali 1 e 501 del digitale terrestre), con la possibilità di seguirlo anche in live sul web tramite il servizio RaiPlay (sia da PC che da smartphone) e su rainews.it.

Le due squadre si sono affrontate quattro volte nella loro storia e la Croazia non è mai riuscita a sconfiggere il Brasile collezionando ben 3 sconfitte e soltanto un pareggio. Modric e compagni cercheranno di sfatare anche questa statistica che li vede nettamente indietro rispetto alla selecao.