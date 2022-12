Mondiali, dove vedere Ghana-Uruguay: diretta TV e streaming live

Ecco dove vedere Ghana-Uruguay match valevole per l’ultimo turno del Girone H dei Mondiali Qatar 2022. Il match si disputerà venerdi 2 Dicembre alle ore 16:00 presso lo stadio Al Janoub. Per l’Uruguay situazione drammatica ed eliminazione a un passo, gli africani invece cercano 1 punto che significherebbe ottavi di finale. Un girone molto equilibrato che ha visto nel Portogallo la lepre già qualificata. Per l’altro posto nelle gare ad eliminazione diretta sarà sfida a tre tra Corea, Ghana e Uruguay. Gli africani sono favoriti avendo a loro disposizione due risultati su tre per accedere al successivo turno.

Le scelte dei due tecnici

Di seguito le formazioni di Ghana-Uruguay con i due tecnici che sembrano voler dare continuità alle scelte fatte fino ad ora:

GHANA (4-2-3-1): Ati-Zigi, Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Partey, Abdul-Samed; J.Ayew, Kudus, A.Ayew; Williams. CT. Addo

URUGUAY (4-4-2): Rochet, Araujo, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino, De Arrascaeta; Nunez, Suarez. CT. Alonso

Ghana-Uruguay, ecco dove vedere lo spareggio del gruppo H

La sfida tra Ghana e Uruguay in programma alle 16 (ora italiana) di venerdi 2 Dicembre, sarà trasmesso in diretta esclusiva in chiaro su Rai Sport + HD, sul canale 57 del digitale terrestre, oltre che in streaming su RaiPlay.

La Rai ha trasmesso fino ad ora tutte le gare in cui sono state impegnate le 32 squadre qualificate al Mondiale Qatar 2022.