Mondiali, dove vedere Olanda-Usa: diretta TV e streaming live

Iniziano le partite ad eliminazione diretta con Olanda-Usa, ecco dove vedere la sfida tra i tulipani e i nordamericani in diretta televisiva e streaming live. Gli europei hanno brillantemente vinto il girone A concedendo soltanto un pareggio contro l’Ecuador e mettendo in mostra un calcio pratico ma organizzato. Gli Usa dal canto loro hanno terminato il girone eliminatorio imbattuti, fermando sul pari anche i vice-campioni d’Europa dell’Inghilterra, dimostrando un’ottima organizzazione e una verve atletica invidiabile.

Sarà un match molto equilibrato in cui non basterà all’Olanda una tradizione calcistica nettamente superiore. Gli Stati Uniti visti qui al mondiale sono una tra le 32 partecipanti a Qatar 2022 che più hanno impressionato per compattezza e dinamismo. Sarà un ottavo di finale che promette grande spettacolo e apertissimo a ogni risultato.

Olanda-Usa, dove vedere il primo ottavo di finale di Qatar 2022

Il match Olanda-Usa si giocherà sabato 3 dicembre alle ore 16:00 ed eleggerà la prima squadra che accederà ai quarti di finale. Sarà possibile seguire la gara in diretta televisiva su Rai 1 e in streaming live su Rai Play, come tutte le gare del mondiale qatariota.

In caso di qualificazione per gli Usa si tratterebbe della seconda volta ai quarti di finale dopo Corea/Giappone 2002. Gli Usa vantano anche un 3° posto nel 1930, ma era una formula completamente diversa e un calcio agli antipodi.