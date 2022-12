Mondiali, Francia-Inghilterra probabili formazioni: Deshamps e Southgate fanno pretattica

Il Mondiale di Qatar 2022 entra nel vivo con le gare dei quarti di finale, ecco le probabili formazioni di Francia-Inghilterra, campioni del Mondo e vice campioni d’Europa a confronto. Un match totalmente inedito in una fase ad eliminazione diretta del Mondiale. Francia e Inghilterra infatti non si sono mai incontrate in partite da dentro o fuori al Mondiale. Sarà anche la sfida tra due grandissimi numero 9 come Kane e Giroud e tra due talenti giovanissimi e già affermati come Mbappé e Bellingham.

Le due squadre si sono affrontate due volte al Mondiale in gare del primo girone. E’ successo nel 1966 con la vittoria inglese per 2-0 e con l’Inghilterra poi campione. E’ successo nel 1982 e furono ancora gli inglesi ad imporsi per 3-1 anche se poi toccò alla Francia di Platini fare un cammino più lungo che li condusse fino al 4° posto.

Francia-Inghilterra le probabili formazioni: i due tecnici mescolano le carte?

I due tecnici fanno pretattica alla vigilia ma alla fine dovrebbero affidarsi entrambi agli undici che hanno condotto le due squadre fino a questo punto della competizione.



Il match si giocherà sabato 10 dicembre alle ore 20:00 italiane.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Saka, Kane, Foden. Ct. Southgate

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris ; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. Ct. Deschamps

I quarti di finale mettono di fronte le magnifiche otto rimaste dalle 32 squadre di partenza del Mondiale di Qatar 2022.