Serie B, Bari-Pisa probabili formazioni: assenza forzata e pesante per i pugliesi

La Serie B non si arresta nonostante i Mondiali in Qatar 2022, ecco le probabili formazioni di Bari-Pisa interessantissima gara della quindicesima giornata. Le due squadre sono distanziate di 4 lunghezze con i pugliesi che occupano il 5° posto della graduatoria e i toscani al 10° ma lanciatissimi. E’ proprio il trend delle ultime gare che rende ancor più aperto il pronostico di questo incontro. Se il Bari arriva da 4 pereggi consecutivi e la vittoria manca da molto, il Pisa rinfrancato dal ritorno di Luca D’Angelo è in serie positiva da ben 9 incontri e vede la zona playoff.

Nella mente di tutto il popolo biancorosso anche una sfida tra le due squadre al San Nicola in Serie A. Era la stagione 90/91 e il Bari s’impose sul Pisa col risultato di 2-0-

Bari-Pisa, le probabili formazioni: pesa l’assenza di Cheddira tra i pugliesi

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Vicari, Dorval; Mallamo, Maiello, Folorunsho; Botta; Scheidler, Antenucci.

Allenatore: Michele Mignani

Pisa (4-3-1-2): Livieri; Esteves, Hermansson, Barba, Beruatto; Touré, Nagy, Mastinu; Sibilli, Morutan; Torregrossa.

Allenatore: Luca D’Angelo

Tra gli assenti di questa sfida spicca il nome di Walid Cheddira del Bari. Il forte calciatore è infatti impegnato con la sua nazionale (Marocco) nei Campionati del Mondo in Qatar e sta facendo benissimo tanto da guadagnarsi l’interesse di Napoli e Sassuolo, che sembrano seriamente interessate al suo acquisto.