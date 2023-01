Il big match di ieri fra Inter e Napoli, culminato con la vittoria della compagine di Inzaghi, potrebbe aver riaperto il campionato. Altro discorso riaperto, però, è quello legato ai problemi della piattaforma DAZN. Durante la partita di ieri sera, moltissimi utenti hanno segnalato problematiche e disservizi vari, chiedendo chiarezza alla società fondata a Londra. Anche il Ministro delle Imprese e Made in Italy è sceso in campo, chiedendo spiegazioni.

DAZN, i problemi continuano

Il Ministro Urso ha chiesto spiegazioni: “A tutela dei consumatori, ho convocato per il 12 gennaio al MIMIT i vertici della società DAZN, con il Ministro dello sport, Andrea Abodi e dei vertici della Serie A. Il perpetuarsi del disservizio impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere“. I problemi di DAZN si ripetono circa da due anni e non è la prima volta che gli utenti chiedono spiegazioni. E anche questa volta è scesa in campo la politica, chiedendo chiarezza ai vertici di DAZN in quanto gli utenti continuano a segnalare disservizi. Sui social, infatti, durante la partita sono stati moltissimi i tweet. DAZN, per ora, non risponde e valuta sul da farsi: chiaro, però, che a queste condizioni non si può andare avanti.