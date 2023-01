Per il Napoli è arrivata la prima sconfitta in campionato alla ripresa dopo la sosta dei Mondiali. Simone Inzaghi è riuscito a ingabbiare i partenopei di Spalletti che nelle dichiarazioni postpartita lascia trasparire amarezza per il risultato. Non sono mancate da parte di Spalletti, parole al miele per i tifosi neroazzurri che gli avevano rinnovato la stima con alcuni cori a inizio partita.

Spalletti, dichiarazioni postpartita

NAPOLI DELUDENTE – “Siamo stati al di sotto in tutte le nostre qualità offensive. Possiamo fare di più sia come reparto offensivo, sia come preparare al reparto offensivo delle giocate importanti. A volte abbiamo fatto girare palla bene, arrivando al limite dell’area, ma poi non siamo riusciti a entrare con la giocata importante. La partita, a tratti, l’abbiamo fatta bene”

PRIMA SCONFITTA – “Non cambia niente. La squadra deve sapersi difendere dalle voci che girano intorno, questo fa parte della gestione del calcio attuale. Si legge un po’ di tutto, ci sono persone alle quali piace portare il discorso dove fa più comodo. Ci si distacca da ciò che viene detto, dobbiamo essere bravi ad analizzare quanto successo in campo”

POCO INCISIVI – “Abbiamo fatto girare bene palla in alcuni tratti, siamo stati poco incisivi e cattivi, timidi tante volte. Serve più personalità e forza, noi abbiamo queste qualità. Non mi è piaciuto il fatto di essere timidi in alcuni momenti”

EX TIFOSI – “Sono uno degli allenatori più amati perché ho dato tanto all’Inter. All’Inter ho voluto molto bene“