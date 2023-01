Calciomercato Lecce: oggi si chiude per il forte centrocampista in arrivo dalla Fiorentina

Il Lecce apre il 2023 con un colpo di calciomercato importante, in arrivo un forte giocatore dalla Fiorentina. Dopo la fine della trattativa Bove, conclusa con un nulla di fatto, ecco il nome nuovo per il centrocampo del Lecce. Oggi si chiuderà per Maleh. Il mancino viola gradisce, e c’è l’accordo con i viola per un prestito con riscatto vincolato alla salvezza per 5,5 milioni di euro. È atteso da subito a Lecce per visite mediche e la firma.

Il nuovo colpo del Lecce

Il 2023 del Lecce parte con Youssef Maleh: il centrocampista della Fiorentina arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei pugliesi. E si tratta di un buon acquisto per la squadra giallorossa che ottiene un giocatore già pronto e che già conosce la Serie A. Per il resto Corvino aspetta un’offerta dalla Ternana per il difensore Tuia. In uscita anche Cetin e in tal caso si profilano nuobi arrivi per il pacchetto arretrato.