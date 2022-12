Lecce, la situazione riscatti: da Colombo a Umtiti, ecco il punto

Il Lecce in attesa di preparasi all’imminente calciomercato e valutare le situazioni in entrata che si potranno profilarsi, vuole fare il punto della situazione sui prestiti che ha in casa e i probabili riscatti o meno. Da Pongracic a Umtiti, ecco le trattative che il Lecce si troverà ad affrontare.

Situazione riscatti nel Lecce

Tanti i riscatti da decidere in casa Lecce così come i rinnovi da discutere nelle prossime settimane. Il primo nome è quello di Marin Pongracic. Il difensore centrale sta facendo bene in questa stagione e a fine anno potrebbe restare, così come Giuseppe Pezzella , Kristijan Bistrovic e Mert Cetin. Discorso diverso per Lorenzo Colombo, Vladimiro Falcone e Kristoffert Askildsen, visto che il Lecce ha sì il diritto di riscatto, ma i club attualmente proprietari dei cartellino potranno esercitare il contro riscatto. Infine Samuel Umtiti: il centrale francese, insieme al Lecce e al Barcellona, deciderà il suo futuro al termine della stagione. Le prossime partite in arrivo saranno probabilmente decisive per lui.