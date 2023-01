Calciomercato Lecce: doppia cessione, arriva l’ufficialità

Il calciomercato del Lecce non è fatto solo di giocatori in entrata, ma anche di uscite. La squadra allenata da Baroni non ha bisogno di un mercato stellare, in quanto la squadra è ben strutturata e ha delle certezze importanti, che la stanno portando ad ottenere degli ottimi risultati in questa prima parte di stagione. Arrivano per il Lecce due cessioni, ufficializzate da poche ore.

Ecco i giocatori che lasceranno il Lecce

Attraverso un comunicato ufficiale, il Lecce ha annunciato due cessioni. Non si tratta di giocatori che hanno avuto ampio minutaggio finora nel corso della stagione, ma avrebbero potuto ricoprire un ruolo da importanti comprimari; così non è stato e allora è arrivata la cessione. La prima riguarda il difensore turco Mert Cetin che va tramite il Verona all’Adana Demirspor e la seconda Kristjan Bistrovic il quale si trasferisce in prestito fino al termine della stagione al Fortuna Sittard.