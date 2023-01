Che Lecce! Primo tempo contro il Milan da impazzire: ecco il migliore in campo

Il Lecce sta facendo impazzire il Milan, primo tempo a senso unico per gli uomini di Baroni che si trovano in vantaggio per 2-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Baroni era stato chiaro già dal prepartita definendo la partita contro il Milan “la partita”, da giocare con serenità, e così per ora sta andando.

La cronaca del primo tempo

Una sola squadra in campo nel primo tempo e non si tratta dei Campioni d’Italia in carica, bensì dei giallorossi del Lecce. Risultato di 2-0 per il Lecce che è andato in vantaggio già dopo 3 minuti di gioco, quando dopo un banale errore di Kalulu, Di Francesco ha crossato in mezzo all’area e Theo Hernandez per anticipare l’avversario ha siglato l’autorete dell’1-0. Da li in poi solo e ancora Lecce che dopo altri 2′ potrebbe raddoppiare. Il 2-0 arriva con un colpo di testa di Federico Baschirotto che insacca un cross perfetto di capitan Hjulmand. Il Milan non è ancora pervenuto e il Lecce ha amministrato con pazienza il risultato. Migliore in campo il capitano Hjulmand. Vedremo cosa ci riserverà il secondo tempo.