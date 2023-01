Torino, dopo la grande vittoria contro il Milan arriva l’offerta ufficiale per la punta

Il Torino, dopo aver sbancato San Siro vincendo per 1-0 contro il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia, partita peraltro giocata per molti minuti in inferiorità numerica, si vuole rituffare nel campionato e nel calciomercato. La squadra allenata da Juric è sempre alla ricerca di una punta, un giocatore offensivo che possa dare peso e reti al tanto gioco che i granata effettuano.

L’obiettivo del Torino per l’attacco

Novità in casa Torino. Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, grazie alla vittoria a San Siro contro il Milan, la società granata è a lavoro per portare un nuovo attaccante a Juric. Il Torino nelle ultime ore ha presentato un’offerta ufficiale alla Roma per il prestito di Eldor Shomurodov. Passi in avanti concreti con la Roma per Shomurodov. Formalizzata un’offerta che vede il prestito oneroso a 1 milione di euro, con diritto di riscatto a 12. La Roma vorrebbe l’obbligo di riscatto.