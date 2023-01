Coppa del Re, Valencia-Athletic Bilbao: le probabili formazioni

Formazioni Valencia-Athletic Bilbao che nella giornata di domani sera alle ore 20 si affronteranno al ‘Mestalla‘, la sfida corrente è valevole per i quarti di finale dell’attesissima Copa del Rey. Secondo indiscrezioni, sappiamo che non sarà trasmesso in diretta tv in Italia. Il match metterà in palio la possibilità di accedere alle semifinali della seconda competizione spagnola, trofeo molto ambito dai club iberici.

Le probabili formazioni di Valencia-Athletic Bilbao

VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili; Correia, Coemert, Diakhaby, Gayà; Almeida, Musah, Lino; Kluivert, Cavani, Lato.

Allenatore: Rino Gattuso.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; de Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche; Zarraga, Vesga; Nico Williams, Sancet, Guruzeta; Inaki Williams.

Allenatore: Ernesto Valverde.

Arbitro: Carlos Del Cerro Grande (ESP).

La gara dei Baschi di Gattuso

Per la gara i Baschi sembrano essere favoriti, la qualità individuale e collettiva risulta superiore rispetto a quella degli avversari. La banda di Gattuso, nonostante ciò, non mollerà l’osso.

Probabili risposte dell’Athletic Bilbao

Il discorso cambia per gli uomini di Ernesto Valverde che, nel campionato de La Liga spagnola, occupa attualmente l’8o posto, a soli 2 punti dalla zona Europa. Il match contro il Valencia valido per la semifinale della Coppa del Re sarà un vera occasione, per così dire ‘D’oro’ per il club di basco. Sarà un modo per riscrivere la storia? Lo scopriremo presto.