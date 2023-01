Coppa Italia, dove vedere Fiorentina-Torino: diretta tv in chiaro e streaming live

Torna la Coppa Italia con le partite dei quarti di finale, ecco dove vedere Fiorentina-Torino in diretta tv e streaming live.

Le due squadre puntano molto su questa competizione per poter avere un ulteriore accesso all’Europa. Competizioni continentali che dopo la penalizzazione della Juventus di 15 punti sono tornate nel mirino delle due squadre. Se le prime sei in classifica sono a conti fatti irraggiungibili, il settimo posto che vale la Conference è ancora un obiettivo.

Le due squadre si sono affrontate da poco in campionato, proprio al Franchi di Firenze e sono stati i ragazzi di Juric ad aggiudicarsi l’intera posta in palio. A decidere la sfida un gran gol di Miranchuk nel primo tempo. Vittoria, in quella occasione, meritatissima per il Torino.

Fiorentina-Torino, ecco dove vedere i quarti di Coppa Italia

La sfida tra la Fiorentina di Italiano e i granata di Juric vale un posto nelle semifinali di Coppa Italia. Ad attendere le due squadre ci sarà la vincente della sfida Roma-Cremonese. La gara si giocherà mercoledi 1 Febbraio 2023 alle ore 18:00 al Franchi di Firenze. Sarà trasmessa in diretta televisiva sulle reti Mediaset che detiene i diritti della competizione. Sarà possibile anche collegarsi in streaming tramite l’APP Mediaset Infinity.