DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO – SERIE A –

Domenica 29 gennaio 2023, per la 20esima giornata di campionato di Serie A Tim si giocherà Milan-Sassuolo. La sfida a San Siro avrà fischio d’inizio alle ore 12.30, sarà il lunch-match della giornata, arbitrato da Giua.

Il MILAN arriva dal brutto ko dell’Olimpico, quello contro la Lazio, dove la formazione rossonera ha perso 4-0. Una giornata da dimentica per la formazione di Pioli e pensare di rimettersi subito in carreggiata contro il Sassuolo. Il Diavolo intanto è al secondo posto in classifica con 38 punti.

Il SASSUOLO, 17esimo con 17 punti, a pochi passi dalla zona di retrocessione, ha bisogno di fare punti. Gli emiliani arrivano dal pareggio contro il Monza (1-1) e da 3 sconfitte, un andamento da cambiare per i neroverdi per evitare la retrocessione a fine stagione.

I precedenti tra Milan-Sassuolo sono 20: 11 vittorie dei rossoneri, 3 pareggi e 6 vittorie dei neroverdi.

Dove vedere Milan-Sassuolo

Il match Milan-Sassuolo di domenica 29 gennaio 2023 alle ore 12,30 verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su SKY SPORT. Il match in tv sarà visibile su Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e anche su Sky Sport sul canale 251.

La sfida in scena a San Siro si potrà seguire anche in diretta streaming tramite l’app di Sky Go, disponibile su vari dispositivi, come pc o notebook, tablet o smartphone. Il servizio è disponibile solo per gli abbonati Sky. Il match sarà disponibile anche acquistando i pacchetti offerti su Now Tv,