Funerali Vialli celebrati a Londra: tutto in forma privata

I funerali di Gianluca Vialli si sono svolti a Londra in forma del tutto privata, all’evento poco più di 30 persone, presenti anche Gravina, Mancini e Ferrara. Accanto a Gianluca per l’ultimo saluto le persone più importanti della sua vita.

Funerali Vialli: l’ultimo abbraccio

I funerali si sono svolti nella giornata di ieri a Londra (Inghilterra) in forma privata, l’ultimo commosso abbraccio a un grande lottatore. Il tutto si è svolto alle ore 17 locali, un ultimo addio: “Ciao, Luca” ancora e per sempre. L’evento, come riportato, si è tenuto presso il Mortlake Crematorium a Kew Meadow Path.

Evento in forma privatissima

Accanto a Vialli per l’ultimo saluto, la moglie Cathryn e le figlie Olivia e Sofia, i tre fratelli e la sorella di Gianluca: Nino, Marco, Maffo e Mila. Oltre agli amici più stretti anche importanti presenze dal mondo del calcio, giunti da tutta Italia. Non poteva mancata il ct Roberto Mancini, tra gli amici più stretti e reconditi di Gianluca. Il presidente federale Gabriele Gravina.

Alla cerimonia sono presenti Massimo Mauro e Ciro Ferrara, Riccardo Grande Stevens, figlio di Franzo, presidente onorario della Juventus. Tommaso Tavella importante figura della vita di Vialli, Nando, l’amico più stretto,

Il saluto del 9 gennaio

Il 9 gennaio la città di Gianluca aveva celebrato un saluto nella parrocchia di Cristo Re. Proprio in quell’oratorio il campione aveva dato i primi calci al pallone. In data 12 gennaio, invece, nella chiesa di Santa Teresa al Bambino Gesù.