Lecce: votato il miglior giocatore del 2022, ecco di chi si tratta

Il Lecce ha vissuto un 2022 super positivo con il ritorno in Serie A e una prima parte di campionato brillante. Ora c’è da confermarsi e perché no migliorarsi, a cominciare dalla partita di domani contro il Milan. Votato dai tifosi il miglior giocatore del Lecce dell’anno 2022.

Ecco il miglior giocatore del Lecce del 2022

Votato dai tifosi il miglior giocatore del Lecce del 2022. il vincitore del “Pallone d’Oro Giallorosso” 2022 per un soffio è Morten Hjulmand. Il capitano, leader in campo tanto da esordire in Serie A meritandosi la fascia al braccio ed amatissimo guerriero del centrocampo, è risultato il più votato vincendo di un soffio con il 38,25% dei voti. Al secondo posto Strefezza, mentre sul gradino più basso del podio, nettamente sotto, il vincitore dell’edizione 2021, quel Massimo Coda che ha salutato il Salento vincendo ancora la classifica dei marcatori di B e che precede in classifica Baschirotto, il migliore dei nuovi. Complimenti a Hjulmand, attuale capitano giallorosso.