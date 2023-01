L’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio è venuto a mancare a causa di una polmonite bilaterale all’età di 79 anni. Era ricoverato nell’ospedale di Erba da una settimana. L’ex presidente della Federazione nel corso del suo mandato, dal 2014 al 2017, ha attirato su di sé molte critiche e polemiche riguardanti tematiche come omosessualità, donne nello sport e alcune frasi a stampo razzista. La mancata qualificazione ai Mondiali 2018 lo costrinse alle dimissioni. La politica era la sua passione e per 4 mandati aveva ricoperto la carica di sindaco nel suo paese, Ponte Lambro.

I saluti del mondo del calcio a Tavecchio

Dopo molti anni come presidente della Lega Nazionale Dilettanti e l’esperienza in FIGC, era tornato nel mondo dello sport in qualità di guida nel Comitato regionale della Lombardia. Il mondo del calcio ha espresso il dispiacere per una perdita come quella dell’ex Presidente della Federazione Italiana Giuoco calcio e proprio Francesco Ghirelli, vicepresidente della FIGC e ex presidente della Lega Pro, ha riportato sui suoi canali social la notizia: “Carlo Tavecchio, presidente del Comitato Regionale lombardo LND ed ex presidente Figc, è morto. Ora, il dolore prevale su tutto, c’è un momento come questo che deve essere così. Un grande dispiacere mi avvolge insieme ad un turbinio di ricordi.”