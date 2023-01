Premier League, probabili formazioni Chelsea-Manchester City: le scelte dei tecnici

Torna in campo la Premier League in questo primo turno del nuovo anno, subito un match dalla grande tradizione e fascino ecco le probabili formazioni di Chelsea-Manchester City. Per entrambe le squadre si tratta di una gara di fondamentale importanza per continuare a credere nei rispettivi obiettivi.

Il Chelsea di Potter è ormai tagliato fuori dalla lotta per il titolo ma deve assolutamente restare aggnciato alle posizioni che valgono la qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo non semplice visto che in questo momento i blues navigano in un’anonima posizione di centro classifica.

Il City di Pep Guardiola invece è chiamato a vincere per provare a ridurre il gap dall’Arsenal lanciatissimo e impegnato contro la terza della classe Newcastle.

L’ultimo precedente tra le due squadre è datato poco più di un mese fa quando il City ha sconfitto ed eliminato il Chelsea dalla Carabao Cup con il punteggio di 2-0, anche se in quell’occasione si giocava a Manchester.

Chelsea-Manchester City, le probabili formazioni del big match della Premier League

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; Gallagher, Jorginho, Mount; Sterling, Havertz, Pulisic.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Aké, Stones, Akanji, Lewis; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish.



La gara si disputerà a Stanford Bridge giovedi 5 gennaio 2023 alle ore 21:00.